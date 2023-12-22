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Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

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С 8 марта ее сможет увидеть любой посетитель зоопарка.

Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта ее сможет увидеть любой желающий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Международный женский день павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей зоопарка. Мэр столицы напомнил, что малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом закрытом для публики помещении. Зоологи решили открыть для нее большой вольер после того, как детеныш начал активно ходить и играть.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане спасли детеныша тюленя.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Теги: московский зоопарк, мэр москвы, панда, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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