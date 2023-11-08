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Собянин: в Москве ежегодно вводят около 12-15 млн кв. м недвижимости

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По его словам, эта недвижимость состоит из разных проектов.

В Москве ежегодно вводят в эксплуатацию около 12-15 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023. 

По его словам, эта недвижимость состоит из разных проектов. Собянин подчеркнул, что новые здания требуют технологическое подключение к различным сетям в разное время и с разной мощностью. Также мэр Москвы добавил, что к недвижимости также должны быть "подключены" отраслевые системы, связанные со спортом, образованием, здравоохранением, транспортом и благоустройством.

Ранее Собянин заявил, что качество распознавания лиц и авто камерами в Москве достигло почти 100%.

Видео: ВКонтакте / FINOPOLIS

Теги: мэр москвы, недвижимость, сергей собянин, эксплуатация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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