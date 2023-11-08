Собянин: качество распознавания лиц и авто камерами в Москве достигло почти 100%

Глава города оценил ошибки в данных, поставляемых федеральными органами.

Качество распознавания лиц и машин системами фото- и видеофиксации на территории российской столицы почти достигло абсолюта. Соответствующее заявление участникам пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Чиновник заметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции власти в регионе смогли убедиться в том, что полученные цифровые данные от федеральных систем были не всегда корректными. Из-за этого чиновники часто не могли принимать адекватные решения или постановления принимались с большим количеством ошибок. Чиновник заметил, что такая фундаментальная история связана с использованием ИИ.

В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы. <...> Качество распознавания, к примеру, лиц и машин, ну, достигло 99,8% Сергей Собянин, глава города

Более 250 тыс. человек проехали на речных электросудах в Москве за почти четыре месяца.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS