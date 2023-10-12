Более 250 тыс. человек проехали на речных электросудах в Москве за почти четыре месяца

Глава Москвы оценил работу властей по общественному транспорту.

Более250 тысяч пассажиров совершили поездки на речных электросудах с момента их запуска в столице. Соответствующее заявление мэр российской столицы Сергей Собянин сделал на сессии "Создавая город будущего" Российской энергетической недели. Чиновник заметил, что порядка 80 процентов пассажиров перевозится общественным транспортном именно средствами электротранспорта.

В этом году мы запустили уникальный проект - это речные электрические суда, которые тоже будут развиваться, и сегодня, вот, даже за небольшой срок уже перевезли четверть миллиона пассажиров. Сергей Собянин, глава Москвы

В частности, региональные власти достигнут парка в две тысячи электробусов. Перед Москвой поставлена задача полностью перейти на электробусы. К текущему моменту перестали вообще покупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания.

Собянин: большинство машин в Москве должны стать электрическими.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя