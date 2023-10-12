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Более 250 тыс. человек проехали на речных электросудах в Москве за почти четыре месяца

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Глава Москвы оценил работу властей по общественному транспорту.

Более250 тысяч пассажиров совершили поездки на речных электросудах с момента их запуска в столице. Соответствующее заявление мэр российской столицы Сергей Собянин сделал на сессии "Создавая город будущего" Российской энергетической недели. Чиновник заметил, что порядка 80 процентов пассажиров перевозится общественным транспортном именно средствами электротранспорта.

В этом году мы запустили уникальный проект - это речные электрические суда, которые тоже будут развиваться, и сегодня, вот, даже за небольшой срок уже перевезли четверть миллиона пассажиров.

Сергей Собянин, глава Москвы

В частности, региональные власти достигнут парка в две тысячи электробусов. Перед Москвой поставлена задача полностью перейти на электробусы. К текущему моменту перестали вообще покупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания.

Собянин: большинство машин в Москве должны стать электрическими.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

Теги: москва, сергей собянин, электричество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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