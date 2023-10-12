Собянин: большинство машин в Москве должны стать электрическими

Глава города оценил уровень энергопотребление жителей региона.

Мощностей для обеспечения электрический автомобилей в Москве более чем достаточно, на сегодняшний день профицит мощностей оставляет порядка 12-14 процентов. Соответствующее заявление мэр российской столицы Сергей Собянин сделал на сессии "Создавая город будущего" Российской энергетической недели. Относительно ночной зарядки такого вида транспорта,эксперт пояснил коллегам, что ситуация будет выравниваться в те часы, так как в городе практически нет энергопотребления.

Если мы получим 1 миллион машин в Москве, то потребление увеличится всего на 4 %. Мы будем наращивать топливную энергетику для того, чтобы обеспечить электромобили. У нас мощностей более чем достаточно. Сергей Собянин, глава Москвы

Чиновник заметил, что около 80% пассажиров общественного транспорта Москвы уже сейчас передвигаются на электротранспорте. В том числе речь идет о Московских центральных диаметрах, пригородных электричках, электробусах, речных электрических судах.

Минэнерго и Минфин обсуждают несколько источников финансирования нового демпфера.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя