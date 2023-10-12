Минэнерго и Минфин обсуждают несколько источников финансирования нового демпфера

Павел Сорокин рассказал о том, что ведется донастройка механизма.

Министерство энергетики и Министерство финансов России в настоящий момент обсуждают несколько источников финансирования для корректировки демпфирующего механизма топливной сфере. При этом условии увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль не рассматривается чиновниками. Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра по энергетике Павел Сорокин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе. Эксперт добавил, что выплата по демпферу, которую нефтяные компании не получили в сентябре текущего года, станет одним из источников финансирования корректировки.

Дискуссия про источники уже активно идет. В соответствии с поручениями, совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябрь. То есть та сумма, которую не получат нефтяники из-за пробития верхней границы ценового диапазона. Она уже в целом обсчитана, идет финализация. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго

Сумма источников финансирования проекта будет связана с конкретным демпфером, а также теми источниками, которые не связаны с нефтяным направлением. Павел Сорокин добавил, что сейчас властями ведется донастройка, хотя основные положения по поводу восстановления демпфера уже озвучены публично.

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Фото и видео: Российская энергетическая неделя