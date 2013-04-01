Ярославль: от лобового столкновения с фурой легковушку расплющило (фото)

Все, кто находились в легковушке, погибли

Сегодня ночью, 26 декабря, около 2 часов на трассе Москва - Холмогоры произошло смертельное ДТП.

На 214 км 36 летний водитель автомобиля "Форд Фокус", по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Вольво". От мощнейшего лобового удара легковушку буквально расплющило. Водитель и две женщины, которые находились в это время в машине, погибли на месте аварии до приезда спасателей.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства данной аварии.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Видео: архив Piter.TV