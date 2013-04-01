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Сегодня, 11:00
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MShaffter
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Ярославль: от лобового столкновения с фурой легковушку расплющило (фото)

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Все, кто находились в легковушке, погибли

 

Сегодня ночью, 26 декабря, около 2 часов на трассе Москва - Холмогоры произошло смертельное ДТП.

На 214 км 36 летний водитель автомобиля "Форд Фокус", по невыясненным причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом "Вольво". От мощнейшего лобового удара легковушку буквально расплющило. Водитель и две женщины, которые находились в это время в машине, погибли на месте аварии до приезда спасателей.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства данной аварии.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Видео: архив Piter.TV

Теги: авария , дтп , лобовое , погибло , ярославль
Категории: Новости России ДТП

Оставить комментарий

    Сегодня
    11:21
    Долгов Алексей Ответить

    ну и что же интересного на этом видео?!?!

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