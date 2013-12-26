В результате поджога пострадала посетительница заведения.

В Ярославле неизвестный поджег кафе коктейлем Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел поздно вечером 30 октября на проспекте Ленина. Мужчина подбежал к заведению "Север" и закинул в окно коктейль Молотова, после чего в помещении начался пожар. В результате поджога пострадала посетительница кафе. Ее увезли в больницу с ожогами второй и третей степени. Еще 10 человек были эвакуированы из горящего здания. Полиция ищет злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом.

Видео: Telegram / SHOT