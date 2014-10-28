В тушении огня участвовали 58 человек и 18 единиц техники.

В Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 31 октября на Ростовском шоссе. Площадь возгорания на складе с полиэтиленом составила 500 квадратных метров. В тушении огня участвовали 58 человек и 18 единиц техники.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны.

Ранее мы сообщали, что на АЗС возле аэропорта Шереметьево возник пожар.

Видео: МЧС России