Взрыв АЗС в Махачкале, сплотивший вокруг себя десятки очевидцев, попал на видео

Как ни парадоксально, но на видеоролике, размещённом в Сети можно заметить, что несмотря на поздний час за пожаром наблюдает огромное количество случайных прохожих. Наконец-то, дождавшись апогея, зрители получили то, зачем так долго ждали: спустя некоторое время в небо поднимается огненный выхлоп пламени и дизельного топлива. Удивительно, но в рядах очевидцев после ожидаемого взрыва вдруг поселилась паника.

Напомним, что пожар произошел 28 января в районе двадцати минут одиннадцатого вечера в пригородном районе Махачкалы. По предоставленной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составила порядка 120 кв метров.

К тушению пожара привлекались расчеты Махачкалинского и Каспийского пожарных гарнизонов в количестве 101 человек и 29 единиц техники. В 23.00 пожар был локализован, а после полуночи полностью потушен, — сообщает "Российская газета".

Видео: YouTube, Шамиль Ибрагимов