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Взрыв АЗС в Махачкале, сплотивший вокруг себя десятки очевидцев, попал на видео

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Сегодня в ночь с 28 на 29 января на автозаправочной станции в Махачкале произошёл крупный взрыв. В результате последующего пожара АЗС пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами: от средних и до тяжёлых

Как ни парадоксально, но на видеоролике, размещённом в Сети можно заметить, что несмотря на поздний час за пожаром наблюдает огромное количество случайных прохожих. Наконец-то, дождавшись апогея, зрители получили то, зачем так долго ждали: спустя некоторое время в небо поднимается огненный выхлоп пламени и дизельного топлива. Удивительно, но в рядах очевидцев после ожидаемого взрыва вдруг поселилась паника.
 
Напомним, что пожар произошел 28 января в районе двадцати минут одиннадцатого вечера в пригородном районе Махачкалы. По предоставленной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составила порядка 120 кв метров.
 
К тушению пожара привлекались расчеты Махачкалинского и Каспийского пожарных гарнизонов в количестве 101 человек и 29 единиц техники. В 23.00 пожар был локализован, а после полуночи полностью потушен, — сообщает "Российская газета".
 
Видео: YouTube, Шамиль Ибрагимов
Теги: азс , махачкала , погибший , пострадавшие
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия Лента новостей

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