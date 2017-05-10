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Возмущенная девушка потребовала наказать мужчину, который ее лапал

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Девушка обратилась в полицию с рассказом о сексуальных домогательствах на улице

Утром 9 мая 2017 года девушка, которая проходила по Сенной площади, стала объектом грязных и непристойных сексуальных домогательств со стороны незнакомого мужчины (возможно, пьяного, а возможно, просто дурно воспитанного).

Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел у дома №4 по улице Ефимова. Молодой человек начал приставать к девушке с навязчивыми предложениями знакомства, однако получил отказ. 

После этого он агрессивно схватил девушку за бедра и стал совершать движения, имитирующие половой акт. Причем, как позднее рассказала в полиции девушка, делал он это молча.

Пострадавшая от харрасмента обратилась в полицию. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: архив инстаграм 

Теги: петербург , полиция , сексуальные домогательства , сенная , сенная площадь , улица ефимова
Категории: Происшествия Новости СПб

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