Возле психоневрологического интерната в Петербурге нашли обгоревшее тело и канистру

На вид погибшему около 40 лет. В канистре осталось около 20 литров маслянистой жидкости

У психоневрологического интерната в Красном Селе накануне днем обнаружили обгоревшее мертвое тело и канистру с горючей жидкостью. Как сообщается, труп неизвестного мужчины, на вид около 40 лет, был обнаружен 3 мая около 13 часов на пустыре в 50-ти метрах от дома 1 по Красногородской улице.

Рядом лежали канистра объемом 20 литров с остатками маслянистой жидкости и верхняя одежда погибшего. Тело было направлено в морг для точного установления причин и обстоятельств смерти мужчины.

По предварительным данным, прибывшие на место криминалисты при первом беглом осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти на теле погибшего. Однако точные обстоятельства гибели мужчины, сгоревшего у психоневрологического интерната, только предстоит установить.

Видео: архив