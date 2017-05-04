Возле психоневрологического интерната в Петербурге нашли обгоревшее тело и канистру

У психоневрологического интерната в Красном Селе накануне днем обнаружили обгоревшее мертвое тело и канистру с горючей жидкостью. Как сообщается, труп неизвестного мужчины, на вид около 40 лет, был обнаружен 3 мая около 13 часов на пустыре в 50-ти метрах от дома 1 по Красногородской улице.
Рядом лежали канистра объемом 20 литров с остатками маслянистой жидкости и верхняя одежда погибшего. Тело было направлено в морг для точного установления причин и обстоятельств смерти мужчины.
По предварительным данным, прибывшие на место криминалисты при первом беглом осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти на теле погибшего. Однако точные обстоятельства гибели мужчины, сгоревшего у психоневрологического интерната, только предстоит установить.
Видео: архив