При пожаре в частном доме погиб житель СНТ Всеволожского района

Спасатели обнаружили на месте происшествия обгоревший труп.

Во вторник, 8 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме в СНТ "Авиатор" Всеволожского района Ленобласти. Прибывшие на место спасатели обнаружили сгоревший труп. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, при пожаре погиб 64-летний муж хозяйки дома. Сама 50-летняя женщина в это время находилась на работе в Петербурге.

Тело мужчины направлено в морг.

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Фото: Piter.TV