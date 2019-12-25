При пожаре в частном доме погиб житель СНТ Всеволожского района

Во вторник, 8 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме в СНТ "Авиатор" Всеволожского района Ленобласти. Прибывшие на место спасатели обнаружили сгоревший труп. Об этом стало известно Piter.TV.
Как выяснилось, при пожаре погиб 64-летний муж хозяйки дома. Сама 50-летняя женщина в это время находилась на работе в Петербурге.
Тело мужчины направлено в морг.
Ранее мы сообщили о том, что на Зверинской полыхала пятикомнатная квартира.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все