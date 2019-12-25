  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре в частном доме погиб житель СНТ Всеволожского района
Сегодня, 8:54
109
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в частном доме погиб житель СНТ Всеволожского района

0 0

Спасатели обнаружили на месте происшествия обгоревший труп.

Во вторник, 8 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме в СНТ "Авиатор"  Всеволожского района Ленобласти. Прибывшие на место спасатели обнаружили сгоревший труп. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, при пожаре погиб 64-летний муж хозяйки дома. Сама 50-летняя женщина в это время находилась на работе в Петербурге.

Тело мужчины направлено в морг.

Ранее мы сообщили о том, что на Зверинской полыхала пятикомнатная квартира.

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожский район, ленинградская область, обгоревший труп, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии