На Зверинской полыхала пятикомнатная квартира

Пламя отправились тушить 12 пожарных и три спецмашины.

Сегодня днем в Петроградском районе произошел пожар. На Зверинской улице в доме № 2/5 полыхала пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 15:00. Заявитель рассказал, что на кухне вспыхнула мебель, огонь распространился по площади один "квадрат".

Пламя отправились тушить 12 пожарных и три спецмашины. Они справились за 15 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.

Фото: Piter.tv