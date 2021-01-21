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На Зверинской полыхала пятикомнатная квартира
Сегодня, 15:59
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На Зверинской полыхала пятикомнатная квартира

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Пламя отправились тушить 12 пожарных и три спецмашины.

Сегодня днем в  Петроградском районе  произошел пожар. На Зверинской улице в доме № 2/5 полыхала пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 15:00. Заявитель рассказал, что на кухне вспыхнула мебель, огонь распространился по площади один "квадрат". 

Пламя отправились тушить 12 пожарных и три спецмашины. Они справились за 15 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. 

Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, горела коммуналка, зверинская, мчс, пожарная служба, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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