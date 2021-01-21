На Зверинской полыхала пятикомнатная квартира

Сегодня днем в Петроградском районе произошел пожар. На Зверинской улице в доме № 2/5 полыхала пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 15:00. Заявитель рассказал, что на кухне вспыхнула мебель, огонь распространился по площади один "квадрат".
Пламя отправились тушить 12 пожарных и три спецмашины. Они справились за 15 минут.
В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.
Ранее на Piter.tv: пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице.
Фото: Piter.tv
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