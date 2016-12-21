Алиса Вокс показала Питеру свои звезды

На днях в ресторане Wcorner певица презентовала свой новый альбом «Звезды», композиции из которого петербуржцы и гости Северной столицы смогут услышать уже в день наших мужчин, 23 февраля.

«Новый альбом - это мини альбом, состоит всего из четырех треков. Мы его записали в сотрудничестве вместе с Феликсом Бондаревом. Это для меня музыкальный эксперимент» - говорит Алиса Вокс.

Певица никогда не писала инди-музыку, но хотела попробовать: «мне всегда это было интересно, хотелось какой-то свежий глоток воздуха, новую музыку. Сделать что-то новое для российской сцены» - рассказала Алиса. У девушки нет продюсера, это полностью её работа и труд её большой дружной команды. Да и сама Алиса продюсеров не ищет, не хочет менять формат. Работает над тем, чтобы планка российской музыки поднималась до уровня мирового стандарта.

«На первой встрече с Феликсом мы набросали несколько композиций. Я начала над ними работать, написала быстро слова. Буквально ночь послушала музыку на повторе, и утром за 10 минут написала полностью весь текст» - делится с нашими корреспондентами Алиса Вокс.

Артистка рада, что у неё есть свои слушатели. Она благодарна за их доброту, за то, что слушают её песни и поддерживают - «они осознают, что они слушают, думают об этом. Пишут огромные отзывы, разбирают нашу музыку. Это просто фантастика. Я продолжаю верить в хорошее, доверять людям. Благодарна тем, кто меня поддерживает. Для меня самое главное видеть результат своего труда».





Видео: PiterTV