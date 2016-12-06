Тысячу передвижных клозетов установит Водоканал для Кубка конфедераций и "Алых парусов"

ГУП "Водоканал" собирается установить в городе тысячу дополнительных туалетов, чтобы обеспечить санитарными условиями болельщиков Кубка конфедераций и выпускников на "Алых парусах".

"Водоканал Санкт-Петербурга" собирается установить тысячу дополнительных туалетных кабин для болельщиков Кубка конфедераций и участников праздника выпускников "Алые паруса". В среду, 21 июня, установка клозетов началась у стадиона на Крестовском острове: на Центральной аллее, Яхтенной улице, около станции метро "Крестовский остров".

В четверг, 22 июня, монтировать санитарные комнаты будут для участников и зрителей "Алых парусов". Передвижные туалеты появятся на стрелке Васильевского острова, Дворцовой, Петроградской, Адмиралтейской и Мытнинской набережных, Дворцовой площади, Миллионной улице, Адмиралтейском проспекте, в Александровском саду.

Специально оборудованные кабинки для маломобильных граждан Водоканал установит на Дворцовой площади.