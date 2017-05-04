Водитель снес столб на Октябрьской набережной и уснул

По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших

Поздним вечером 4 мая в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария: там водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и на скорости влетел в столб.

– На Октябрьской набережной парнишка перепил воды и приехал в столб , на девятке , неадекват полный. Походил вокруг машины и лег спать, – рассказал один из подписчиков сообщества spb_today.

По предварительным данным, кроме самого водителя ВАЗа, никто не пострадал. Однако, по рассказам очевидцев, несмотря на то что виновник аварии сперва не проявлял никаких признаков того, что он получил какие-либо травмы, медицинскую помощь в итоге ему все же оказывать пришлось.

Видео: архив

Фото: spb_today