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Водитель снес столб на Октябрьской набережной и уснул

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По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших

Поздним вечером 4 мая в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария: там водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и на скорости влетел в столб.

– На Октябрьской набережной парнишка перепил воды и приехал в столб , на девятке , неадекват полный. Походил вокруг машины и лег спать, – рассказал один из подписчиков сообщества spb_today 

По предварительным данным, кроме самого водителя ВАЗа, никто не пострадал. Однако, по рассказам очевидцев, несмотря на то что виновник аварии сперва не проявлял никаких признаков того, что он получил какие-либо травмы, медицинскую помощь в итоге ему все же оказывать пришлось.

Видео: архив 
Фото: spb_today

Теги: авария , дтп , лобовое столкновение , октябрьская набережная , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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