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Молодой украинец под синтетикой выпал из окна в Кудрово

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Тело молодого человека нашли около одного из многоэтажных домов в Кудрово. Оказалось, что погибший употреблял наркотики с друзьями и выпал из окна восьмого этажа.

Полицейские Всеволожского района расследуют обстоятельства смерти молодого человека. Тело мужчины нашли около жилого дома на Ленинской улице в Кудрово. Местные жители вызвали полицию около шести утра.

Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего – 27-летнего гражданина Украины. Стали также известны подробности его кончины. По предварительным данным, перед смертью молодой человек, его друг и девушка употребляли синтетические наркотики в таблетках в квартире на восьмом этаже. Видимо, под их действием он как-то оказался около окна, из которого и выпал.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются подробности, рассматриваются разные версии.

Ранее мы сообщали, что пьяная женщина при загадочных обстоятельствах выпала из окна многоэтажки в Кировске. При странных обстоятельствах женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. Погибшая была в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: кудрово , наркоман , новости спб , падение с высоты , психотроп , разбался
Категории: Происшествия

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