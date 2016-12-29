Пьяная женщина при загадочных обстоятельствах выпала из окна многоэтажки в Кировске

Жительница Ленобласти при свидетелях пролетела пять этажей вниз. От полученных травм она скончалась.

Сегодня, 19 января, при странных обстоятельствах из окна квартиры на 5 этаже в Кировском районе Ленобласти выпала 30-летняя женщина. Она находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Как сообщают очевидцы несчастного случая, женщина неожиданно скользнула вниз. Свидетели трагедии тут же вызвали спасательные службы. Приехавшие на место происшествия медики в срочном порядке госпитализировали потерпевшую в больницу. Однако спасти женщину не удалось, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В данный момент устанавливаются детали случившегося. По какой причине пьяная женщина пролетела пять этажей вниз, предстоит выяснить следователям. Уже осмотрено место трагедии, также опрошены очевидцы несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в Приморском районе.