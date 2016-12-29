Выясняются обстоятельства падения из окна трехлетнего малыша

В Гатчине маленький ребенок выпал из окна третьего этажа и выжил

Накануне вечером, 26 января 2017 года, из квартиры, расположенной в доме 53 по проспекту 25-го Октября, в одну из городских больниц привезли трехлетнего малыша в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. После недавней оттепели снега под окнами было совсем немного. Малыш выжил, но получил тяжелые травмы.

Как сообщается, ребенок выпал из окна по недосмотру отца, который за ним присматривал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив