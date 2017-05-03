Выяснилось, во сколько центр Петербурга закроют ради репетиций Парада

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали, что 3 и 5 мая в городе будут перекрыты центральные улицы

Третьего и пятого мая 2017 года центр Петербурга будут перекрывать из-за репетиций торжественного парада, посвященного победе в Великой отечественной войне.

Репетиции Парада Победы, перенесенные благодаря решению ЗВО на более позднее время, станут причиной закрытия движения в центре Петербурга 3 и 5 мая с 20.00 до 23:00.

Не проехать на автомобиле будет, в частности, по Дворцовой набережной и Дворцовому проезду, части Невского проспекта и набережной Зимней канавки.

Движение, по последней информации КРТИ, будут закрывать на следующих участках дорог:



– наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер.;

– Миллионная ул.;

– Певческий проезд;

– наб. Зимней канавки;

– Дворцовая наб. от Дворцового моста до Троицкого моста;

– Дворцовый проезд;

– Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;

– Адмиралтейская наб.;

– Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

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