Выяснилось, во сколько центр Петербурга закроют ради репетиций Парада

Третьего и пятого мая 2017 года центр Петербурга будут перекрывать из-за репетиций торжественного парада, посвященного победе в Великой отечественной войне.
Репетиции Парада Победы, перенесенные благодаря решению ЗВО на более позднее время, станут причиной закрытия движения в центре Петербурга 3 и 5 мая с 20.00 до 23:00.
Не проехать на автомобиле будет, в частности, по Дворцовой набережной и Дворцовому проезду, части Невского проспекта и набережной Зимней канавки.
Движение, по последней информации КРТИ, будут закрывать на следующих участках дорог:
– наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер.;
– Миллионная ул.;
– Певческий проезд;
– наб. Зимней канавки;
– Дворцовая наб. от Дворцового моста до Троицкого моста;
– Дворцовый проезд;
– Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;
– Адмиралтейская наб.;
– Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.
Видео: архив