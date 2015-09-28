В Киеве демонтировали вывеску "Холокост кабаре" напротив синагоги

В Украине разгорелся очередной скандал с антисемитским душком.

В Киеве анонс необычной театральной постановки стал поводом для национального скандала. Накануне на одном из театров города была закреплена крупная вывеска с надписью "Холокост кабаре". Учитывая тот факт, что культурное учреждение находится напротив синагоги, в социальных сетях тут же появились возмущения представителей еврейской общины. Они сочли случившееся провокацией и потребовали демонтировать вывеску со странным словосочетанием.

К обсуждению провокативной афиши подключился даже главный раввин Украины. Свщеннослужитель напомнил, что совсем недавно весь мир отмечал День памяти жертв Холокоста, что делает вывеску еще более опасной. После его поста в Facebook, где иудей напомнил всем о тяжелом прошлом еврейского народа, к скандалу подключились представители власти. В итоге 25 апреля вывеска была демонтирована со здания театра.

Впрочем, сами театралы заявили, что не хотели обидеть чьи-либо религиозные чувства. Они объяснили, что "Холокост кабаре" - это официальное название пьесы канадского сатирика Джона Гарфинкеля, которая ставится во всем мире. В ней рассказывается о суде над украинским надзирателем в немецких концлагерях. Премьера спектакля в Киеве должна состояться 28 апреля в театре "Бельеэтаж" (спектакль идет на русском языке). Судя по всему, само шоу театралы решили не отменять.

В основе произведения лежит история жизни одного из самых одиозных участников судебных процессов над нацистскими преступниками - Ивана "Джона" Демьянюка. Ивана признали виновным в военных преступлениях, которые он совершал будучи охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны. Не смотря на два громких судебных процесса, проходивших сначала в Израиле, а потом в Германии, - никто так и не дал точного ответа: виновен ли он в тех страшных преступлениях, которые ему инкриминировались, - говорится в описании пьесы.

Фото: Facebook