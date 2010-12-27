В Петербурге выставка с картинами Ханта Слонема, на которых изображены бабочки, кролики, экзотические птицы. Они соединяют в себе элементы поп-арта и фигуративного экспрессионизма.

В Петербурге пройдет выставка произведений Ханта Слонема.

Картины художника напоминают ткани с принтами в виде бабочек, птиц, кроликов и растений. Его произведения хранятся в музеях Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Барселоны, Парижа, Стамбула. Творчество Слонема предпочитают известные люди, такие как — Шэрон Стоун, Брук Шилдс, Джулианна Мур, Кейт Хадсон.

В Мраморном дворце экспонируются полотна из самых известных циклов Слонема, существующие на границе между фигуративным экспрессионизмом и поп-артом.