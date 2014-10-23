Во дворце на Миллионной улице начался фестиваль концертов "Шедевры России в Мраморном"

Слушатели смогут насладиться музыкой известных русских композиторов.

В Мраморном дворце открылась серия концертов "Шедевры России в Мраморном". Музыканты исполнят произведения Рахманинова и Прокофьева. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Во дворце на Миллионной проведут 13 концертов. Слушатели смогут насладиться музыкой известных русских композиторов. А исполнять их произведения будут лучшие оркестры мировой классической сцены: Борис Березовский, ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, государственный квартет Бородина, ансамбль древнерусской духовной музыки "Сир".

Открыл фестиваль пианист Алексей Мельников. Он сыграл для зрителей третью и шестую сонаты Прокофьева.

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