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Во дворце на Миллионной улице начался фестиваль концертов "Шедевры России в Мраморном"
Сегодня, 13:20
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Во дворце на Миллионной улице начался фестиваль концертов "Шедевры России в Мраморном"

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Слушатели смогут насладиться музыкой известных русских композиторов.

В Мраморном дворце открылась серия концертов "Шедевры России в Мраморном". Музыканты исполнят произведения  Рахманинова и Прокофьева. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Во дворце на Миллионной проведут 13 концертов. Слушатели смогут насладиться музыкой известных русских композиторов. А исполнять их произведения будут лучшие оркестры мировой классической сцены: Борис Березовский, ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета,  государственный квартет Бородина, ансамбль древнерусской духовной музыки "Сир". 

Открыл фестиваль пианист Алексей Мельников. Он сыграл для зрителей третью и шестую сонаты Прокофьева. 

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Фото: Pxhere

Теги: искусство, миллионная улица, мраморный дворец, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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