Чудом выжившая после падения с 14 этажа школьница пришла в себя в Киришах

Пролетев более 35 метров, 10-летняя девочка угодила в сугроб. В больнице малышка пришла в сознание.

В минувший вторник, 14 февраля, в Киришах 10-летняя школьницы выпала из окна на 14 этаже жилого дома. Инцидент произошел на Волховской набережной. Девочку без сознания в сугробе нашел дворник около 16:00. В срочном порядке на место трагедии были вызваны спасательные службы. Малышку госпитализировали в районную больницу. Осмотрев ребенка, врачи диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, без переломов. Несколько дней девочка находилась в состоянии комы. И накануне утром она пришла в себя. Школьница даже смогла самостоятельно позавтракать. Малышке уже лучше, и она идет на поправку.

В данный момент правоохранители выясняют детали происшествия. По какой причине девочка упала с 14 этажа, предстоит выяснить следователям. Известно, что около окна, из которого свалилась школьница, нашли ее телефон, верхнюю одежду, обувь, кольца и кулон.