Видео: житель Перми распечатал на 3D-принтере говорящего терминатора

В Перми молодой мужчина, увлекающийся технологиями, собрал дома говорящего и двигающегося робота.

В Сети появилось видео с "русским терминатором", снятое в Перми. Здесь молодой россиянин Александр Осипович разработал говорящего робота, который умеет шевелить головой и руками. Свое создание пермяк нарек "Джон Генри": его детище получило внешность легендарного T-800 из фильма "Терминатор".

Сообщается, что робот был полностью напечатан на 3D-принтере. При этом для него было написано сложное программное обеспечение, позволяющее "терминатору" реагировать на внешние раздражители. Пока что он умеет шевелить головой, мигать глазами и отвечать на простые вопросы. В ближайшем будущем мастер планирует присоединить к корпусу робота подвижные руки, которыми Джон Генри сможет выполнять несложные операции.

Видео из квартиры Александра Осиповича уже стало хитом социальных сетей. Разумеется, в комментариях под видео не обошлось и без предостережений о грядущей войне роботов и поисках новой Сарры Коннор.

Видео: Мой город - Пермь, VK