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Видео: водитель грузовика не пропустил машину скорой помощи в Центральном районе Новосибирска

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В скорой лежал тяжелобольной.

 Сегодня в городе Новосибирск, в одном из дворов на улице Фрунзе водитель грузовика отказался пропустить машину скорой помощи, в которой лежал тяжелобольной. Свой поступок он объяснял тем, что не хочет терять время. Уговаривали мужчину около 20-ти минут, пока не нашлись владельцы рядом стоящих автомобилей, которые дали дорогу неотложке. Инцидентом заинтересовались в полиции и СК, мужчина может быть привлечён к ответственности.

Теги: новосибирск , новости новосибирска , происшествия новосибирска , скорая новосибирска
Категории: Происшествия Лента новостей

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