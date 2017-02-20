Видео: водитель грузовика не пропустил машину скорой помощи в Центральном районе Новосибирска

В скорой лежал тяжелобольной.

Сегодня в городе Новосибирск, в одном из дворов на улице Фрунзе водитель грузовика отказался пропустить машину скорой помощи, в которой лежал тяжелобольной. Свой поступок он объяснял тем, что не хочет терять время. Уговаривали мужчину около 20-ти минут, пока не нашлись владельцы рядом стоящих автомобилей, которые дали дорогу неотложке. Инцидентом заинтересовались в полиции и СК, мужчина может быть привлечён к ответственности.