Видео: в жутком ДТП на Космонавтов маршрутка врезалась в столб

На юге Петербурга произошло серьезное ДТП

Около 7.20 утра в пятницу, 3 февраля, на юге Петербурга произошла страшная автомобильная авария. На перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова маршрутка влетела в столб. Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется.

Как рассказали в МЧС, столкнулись маршрутное такси №К-171, маршрутное такси №К-345 и легковой автомобиль Daewoo. Маршрутка при этом влетела в столб на скорости, весь перед автомобиля сильно смят. В момент столкновения в маршрутном такси были люди.

«На перекрестке ул. Типанова и пр. Космонавтов жуткое ДТП. Маршрутка в районе пешеходного перехода влетела в столб на тротуаре, рядом с остановкой. Люди на земле лежат», – рассказал один из свидетелей происшествия.

Видео: spb_today