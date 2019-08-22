Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник вечером, 25 апреля, на Космонавтов произошла массовая авария. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Рядом с пересечением со Звездной на Космонавтов столкнулись три внедорожника. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало. Авария вызвала небольшой затор на улице, автомобилям приходится объезжать место инцидента по встречной полосе.

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Видео: Piter.tv