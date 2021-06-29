Камеры засняли момент убийства 23-летнего хоккеиста в центре Москвы

Роман Дидур погиб на выходе из кафе.

Камеры видеонаблюдения засняли момент убийства 23-летнего российского хоккеиста в центре Москвы. Трагедия произошла со спортсменом Романом Дидуром на выходе из столичного кафе.На кадрах записи фиксируется, что в темное время суток несколько мужчин устроили побоище. В массовом конфликте использовалось оружие. Следственные органы по региону пояснили, что 24 апреля между двумя жителями Москвы произошла ссора. В результате подозреваемый нанес потерпевшему 1999 года рождения удар ножом в область грудной клетки. От данной травмы молодой человек скончался на месте происшествия.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт