В Москве арестован Роман Сахаров, разломавший изображение "бабушки с флагом"

Мужчина отправился под стражу на 15 суток.

Тушинский районный суд Москвы на 15 суток арестовал 24-летнего Романа Сахарова, разломавшего изображение "бабушки с флагом". Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Ранее фигурант расследования уже записал видеообращение с извинениями. мужчина заметил, что раскаивается в своем поступке. Он добавил, что не помнит как совершал противоправное действие, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не планировал никого оскорблять.

В настоящее время местный житель обвиняется по статьям за хулиганство и дискредитацию Вооруженных сил России. Нанесенный им материальный ущерб составил 17 тысяч рублей. Под арест также попали друзья Романа Сахарова, которые находились с ним в момент совершения преступления.

На четверо суток арестовали участника массовой драки на "Владимирской".

Фото и видео: Telegram / Mash