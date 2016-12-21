Видео: пользователи Сети прокрутили новый клип "Ленинграда" наоборот

Посмотреть клип "Ленинграда" "Кольщик" теперь можно от начала до конца

Пользователи Сети прокрутили новый клип "Ленинграда" "Кольщик" наоборот, от конца к началу. Таким образом, теперь – при желании – можно увидеть, как в "прямой" хронологии разворачивались события в новом клипе группировки.

За несколько дней, прошедших с момента публикации клипа "Кольщик" на официальном канале группировки "Ленинград" на Youtube, видео посмотрели более шестидесяти миллионов раз. Новое видео снято на композицию "Кольщик", при этом, как водится, видеоряд к содержанию песни не имеет никакого отношения.

Действие клипа "Кольщик" происходит в цирке, где от мыльного пузыря, который выдула маленькая девочка, начинает разкручиваться цепочка катастрофических событий – с падением эквилибристки, отгрызенной тигром ногой, пожаром и тому подобными.

Илья Найшуллер в клипе использовал прием — так называемую реверсивную съемку. Все действие происходит в обратном порядке.

Посмотреть оригинальный клип "Кольщик" группировки "Ленинград" можно ЗДЕСЬ

Вскоре на том же Youtube появилось видео «Кольщика», где все происходит ровно наоборот. В том порядке, в каком было снято..

Видео: youtube