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Видео: погоня за лихачом в казанском аэропорту

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Бывший сотрудник СОБРа прокатился внутри аэропорта.

 Ночью 22 декабря в городе Казань, водитель скрываясь от полицейских, въехал в аэропорт пробив стеклянные двери. Далее он проехал весь терминал, распугивая людей, и выехал на привокзальную площадь. Там водителя удалось задержать. Выяснилось, что за рулём находился 40-летний владелец детективного агентства. Ранее мужчина был сотрудником СОБРа. В МВД по Республике Татарстан пока не комментировали происходящее.

Теги: авария казань , дтп казань , новости казани
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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