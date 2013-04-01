Видео: погоня за лихачом в казанском аэропорту

Бывший сотрудник СОБРа прокатился внутри аэропорта.

Ночью 22 декабря в городе Казань, водитель скрываясь от полицейских, въехал в аэропорт пробив стеклянные двери. Далее он проехал весь терминал, распугивая людей, и выехал на привокзальную площадь. Там водителя удалось задержать. Выяснилось, что за рулём находился 40-летний владелец детективного агентства. Ранее мужчина был сотрудником СОБРа. В МВД по Республике Татарстан пока не комментировали происходящее.