Видео первых шагов бегемотика Фионы, родившейся раньше срока, покорило весь Мир

Самочка гиппопотама Фиона родилась в зоопарке США на 6 недель раньше срока. Она находится под пристальным вниманием и заботой сотрудников зоопарка и ветеринаров. Поэтому первые неуверенные шаги этой смелой крохи являются очень знаменательным событием.

Видеокадры первых шагов малышки Фионы, опубликованные на официальном сайте зоопарка в Цинциннати штата Огайо США, за сутки облетели весь Мир и завоевали сердца миллионов людей на всей планете.

Самочка гиппопотома родилась недоношенной, на 6 недель раньше срока. 6 недель это довольно внушительный срок, так как беременность у этих сильных животных длится всего 8 месяцев. Кроху назвали Фионой. Специалисты зоопарка и ветеринары окружили заботой и вниманием малышку. Фиону выкармливали из шприца, купали в ванночке с теплой водичкой и всячески помогали и помогают ей окрепнуть. С ней круглосуточно находятся неравнодушные специалисты.

Так в одно из ночных дежурств "няньки" крохи сняли это уникальное видео, которое запечатлело этот знаменательный момент. Фиона дрожащими лапками, но довольно уверенно, делает свои первые шаги. Специалисы зоопарка сообщают, что это очень обнадеживающий шаг, но Фионе еще предстоит долгий путь к полному выздоровлению.

Комментарии под размещенным видео пестрят словами благодарности сотрудникам зоопарка, и поддержкой и напутственными словами самой Фионе.

Видео: YouYube/The Cincinnati Zoo & Botanical Garden