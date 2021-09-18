  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:05
114
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Лебяжьей канавке купался бегемот

0 0

Животное засветилось и в реке Фонтанке у музея Фаберже.

Сегодня, 18 сентября, жители Петербурга увидели бегемота, который осваивал реки и каналы города. Животное искупалось в Фонтанке и в Лебяжьей канавке. 

Бегемот оказался ненастоящим, но многие горожане приняли его за живого благодаря внешнему виду. Гиппопотам появился в Петербурге благодаря телеканалу ТНТ, который таким образом напомнил о новом шоу "Звезды в Африке". Известно, что в проекте участвуют Анна Хилькевич, Вячеслав Малафеев и Алексей Ягудин. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что две нерпы после реабилитации вышли в Ладожское озеро.

Фото и видео: пресс-служба телеканала ТНТ

Теги: бегемот, животные, лебяжья канавка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии