В Лебяжьей канавке купался бегемот

Животное засветилось и в реке Фонтанке у музея Фаберже.

Сегодня, 18 сентября, жители Петербурга увидели бегемота, который осваивал реки и каналы города. Животное искупалось в Фонтанке и в Лебяжьей канавке.

Бегемот оказался ненастоящим, но многие горожане приняли его за живого благодаря внешнему виду. Гиппопотам появился в Петербурге благодаря телеканалу ТНТ, который таким образом напомнил о новом шоу "Звезды в Африке". Известно, что в проекте участвуют Анна Хилькевич, Вячеслав Малафеев и Алексей Ягудин.

Ранее на Piter.tv сообщили, что две нерпы после реабилитации вышли в Ладожское озеро.

Фото и видео: пресс-служба телеканала ТНТ