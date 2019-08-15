Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов в парке Крюгера

Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов. Об этом сообщили очевидцы, посещавшие южноафриканский парк Крюгера. Свидетели необычного поведения диких животных смогли запечатлеть произошедшее на камеру мобильного устройства.
Известно, что 4 июля детёныши бегемотов прошлись в непосредственной близости от крокодилов и при этом остались незамеченными. Ролик опубликовали сотрудники парка Крюгера на YouTube-платформе. Два бегемота с птицами на спине сначала приблизились к группе крокодилов, которые отдыхали на суше. Затем животные обнюхали рептилий. Через некоторое время один из хищников проснулся и отбежал в сторону от бегемотов.
Бегемотов присутствие крокодилов не смутило. Они расположились поблизости для отдыха.
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Видео: Youtube/Kruger National Park Videos
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