Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов в парке Крюгера

Детенышей бегемотов не испугали опасные рептилии.

Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов. Об этом сообщили очевидцы, посещавшие южноафриканский парк Крюгера. Свидетели необычного поведения диких животных смогли запечатлеть произошедшее на камеру мобильного устройства.

Известно, что 4 июля детёныши бегемотов прошлись в непосредственной близости от крокодилов и при этом остались незамеченными. Ролик опубликовали сотрудники парка Крюгера на YouTube-платформе. Два бегемота с птицами на спине сначала приблизились к группе крокодилов, которые отдыхали на суше. Затем животные обнюхали рептилий. Через некоторое время один из хищников проснулся и отбежал в сторону от бегемотов.

Бегемотов присутствие крокодилов не смутило. Они расположились поблизости для отдыха.

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Видео: Youtube/Kruger National Park Videos