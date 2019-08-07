Собака по кличке Зои самостоятельно выбралась из пасти хищника.

Йоркширский терьер справился с полутораметровым аллигатором. Об этом сообщили журналисты американского телеканала WFTV. Они рассказали, что инцидент произошел в городе Уинтер Гарден (штат Флорида).

Владелец питомца по кличке Зои, 12-летний Томас Гордон рассказал, что на его глазах рептилия схватила собаку и потащила в пруд. Это произошло в тот момент, когда он вывел Зои погулять во дворе. Мальчик побежал домой, чтобы позвать отца на помощь.

Секунд через десять мы возвращаемся, и оказывается, что Зои уже вырвалась из хватки аллигатора очевидец событий

Мальчик добавил, что Зои отделалась незначительными ранами. Позже аллигатора поймали в пруду. Эксперт по отлову рептилий рассказал, что длина хищника достигала 1,5 метра.

В Индии крокодил съел рыбака на глазах у жены.

Видео: wftv.com