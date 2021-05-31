Разъяренный бегемот погнался за лодкой и попал на видео

Инцидент произошел на озере Виктория в Кении.

В Африке за катавшимися на лодке туристами погнался разъяренный бегемот. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел на озере Виктория в Кении. Туристы проплывали на моторной лодке мимо гиппопотамов. Одно из животных, возможно, раздраженное звуком двигателя, стало гнаться за лодкой.

Владельцу лодки пришлось значительно ускориться, чтобы оторваться от бегемота. Животное отстало, потеряв интерес через некоторое время.

Милое видео из Огайо: маленький бегемотик уснул под душем.

Видео: Youtube/Viral World