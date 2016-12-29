Видео: на Витебском проспекте произошло ДТП с семью автомобилями

Информация о пострадавших уточняется

Утром в пятницу, 13 января 2017 года, автолюбители сообщили о массовой аварии на Витебском проспекте в Петербурге, на юге города, рядом с железнодорожной станцией Слава.

– Чуть дальше на Витебскому, не доезжая Дунайского, такси поло седан вылетело на встречку в бок Рио, – рассказал один из свидетелей происшествия, который поделился в сообществе spb_today записью с автомобильного видеорегистратора.

Кроме того, сообщается, что напротив автозаправки "Газпрома" собралось в "паровозик" несколько автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших в авариях нет, однако на этом участке трассы скопилась существенная автомобильная пробка.

Видео: spb_today