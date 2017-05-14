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Видео: на Стачек произошла массовая авария с участием пяти авто

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Поздним вечером на углу Соломахинского проезда столкнулись несколько автомобилей

В Сети появилось видео с места массовой аварии, произошедшей поздним вечером воскресенья, 14 мая 2017 года в Санкт-Петербурге. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, случилось ДТП на пересечении проспекта Стачек и Соломахинского проспекта.

– На пересечении проспекта Стачек с Соломахинским столкнулись 5 машин одна на встречке. Очень плохо у Рио. Кузов в хлам, 2 удара-левый бок и зад. Багажника нет. – рассказал подробности один из свидетелей происшествия.  После ДТП водителя прижало, двери заклинило, окна слева выбило. Виновник – "Туарег". Водила вылез с болью в спине. Скорая, ДПС, МЧС – все на месте. Службы есть, есть пострадавшие, пробка в обе стороны.

Подробности происшествия выясняются. Кроме того, уточняется информация о количестве пострадавших в аварии и их состоянии.

Видео: spb_today 

 

Теги: авария , дтп , массовая авария , петербург , петербург дтп , проспект стачек
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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