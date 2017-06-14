Видео из Волгограда: На строящемся к ЧМ 2018 стадионе произошел пожар

Очевидцы сообщают, что дым был виден из разных районов Волгограда

Сегодня ранним утром, 14 июня, в центральной части Волгограда загорелся недостроенный футбольный стадион "Волгоград Арена".

Стадион строится к началу ЧМ 2018 по футболу. В 6 часов 47 минут на единый номер экстренных служб поступило сообщение о возгорании на стадионе "Волгоград Арена". На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты, которым удалось быстро ликвидировать возгорание. Сообщается, что горел утеплитель и пенопласт на площади 100 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Горожане сообщают, что клубы черного дыма были видны издалека из разных районов Волгограда.

Видео: ВК, Волгоград, YouTube/Андрей Инкогнито