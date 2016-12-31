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Видео: Автоёлка в Петербурге стала самой большой в России

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Автомобилисты в рамках флешмоба образовали из своих машин гигантскую елку

 В Петербурге автомобилисты сделали самую большую автоёлку в России, образованную четырьмя сотнями машин. Владельцы авто накануне выстроились под Вантовым мостом в Северной столице в форме рождественского дерева.

Флешмоб под названием "автоёлка" прошел на минувшей неделе в нескольких российских городах, от Хабаровска до западных границ Российской Федерации. Примечательно, что петербургская автоёлка оказалась самой большой из всех. 

Как рассказали организаторы флешмоба, первоначально они планировали составить "ёлку" всего из сотни автомашин. Однако благодаря соцсетям участников стало намного больше. 

Видео: instagram
Фото: spb _today 

Теги: автоёлка , вантовый мост , петербург , флешмоб
Категории: Новости СПб

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