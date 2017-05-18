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Видео: На "Петровском" фанаты трогательно попрощались с Ломбертсом

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Футболист, десять лет игравший за "Зенит", покинул клуб

Накануне во время матча между ФК "Зенит" и "Краснодар", который проходил на стадионе "Петровский" в Петербурге, фанаты попрощались с Николасом Ломбертсом. Футболист, который играл за петербургский клуб на протяжении десяти лет, покинул "Зенит". Летом он перейдет в "Остенде".

В Сети появились десятки видео, на которых слышно, как фанаты "Зенита" на вираже скандировали "Остановите – Коле надо выйти" и выкрикивали имя Николаса Ломбертса. 

Как сообщается, матч между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар" стал последним для Николаcа Ломбертса в составе этого клуба. Как сам футболист сообщил в интервью, он надеется вернуться в Россию в составе сборной Бельгии в 2018 году. 

Видео: инстаграм   

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Категории: Новости СПб Футбол в России и Европе

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