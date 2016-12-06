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Видео: Lexus с пятью кило наркотиков задерживали со стрельбой

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Вечером на проспекте Энгельса автолюбители наблюдали погоню

Вечером вторника, 20 июня 2017 года, в Выборгском районе Петербурга полицейские пытались провести "контрольную закупку" крупной партии наркотика. Предполагаемые наркодилеры, однако, заподозрили неладное, и сотрудникам полиции пришлось задерживать их с погоней и стрельбой: преступники попытались скрыться, несмотря на вечерние пробки.

Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу по колесам "Лексуса", на котором приехали преступника. Те оказалиь вооружены и начали отстреливаться. 

Изумленные автолюбители наблюдали, как из окон дорогой иномарки вылетает белый порошок и тонким шлейфом стелется за автомобилем. 

В конце концов предполагаемых преступников удалось задержать, пробив "Лексусу" колеса. Автомобиль тормозил, задевая бронированным днищем об асфальт и высекая искры. 

Видео: spb_today

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Теги: задержание , лексус , наркотики , петербург , погоня , проспект энгельса
Категории: ДТП Криминальные происшествия Новости СПб

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