Мужчина заставил 82-летнюю пенсионерку переписать на себя квартиру на Энгельса

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Выборгском районе Петербурга задержан подозреваемый, который заставил пенсионерку переписать свою квартиру на него. Об этом рассказала в пресс-службе МВД.

В полицию 25 поступило сообщение о том, что в отделение МФЦ обратилась пожилая женщина с сообщением, что её заставили переписать документы на квартиру. В тот же день в отделение полиции с заявлением обратилась сама 82-летняя петербурженка, проживающая в доме 15 по проспекту Энгельса.

Пенсионерка рассказала, что в феврале 2024 года 59-летний знакомый убедил её подписать документы на переоформление принадлежащей ей квартиры.

Оперативно у дома 3 корпус 2 по 2-му Муринскому проспекту подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее продавца задержали по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки из Ломоносова.

Фото: МВД