Видео: Мажор на «Гелике» на камеру въехал на пандус Эрмитажа‍

В Сети 10 июня 2017 года было опубликовано видео, на котором "мажор на "Гелендвагене" катается на закрытой для автомобилей Дворцовой площади, гладит лошадь, не выходя из машины, а затем и вовсе въезжает на авто на пандус Зимнего дворца.
Видео с "мажором на Гелике" было опубликовано в инстаграм-аккаунте "Богатые русские дети" с комментарием «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика. Даже @gibdd_rf не решаются подъехать. Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal».
По всей вероятности, видео не новое – оно, по данным СМИ, могло быть снято около года назад. В июне 2017 года блогеры выложили нарезку.
Видео: инстаграм
Этому видео год. 14:59