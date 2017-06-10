Видео: Мажор на «Гелике» на камеру въехал на пандус Эрмитажа‍

В Сети опубликовали ролик, в котором молодой человек на Mercedes Gelendwagen катается по закрытой для авто Дворцовой площади в Петербурге

В Сети 10 июня 2017 года было опубликовано видео, на котором "мажор на "Гелендвагене" катается на закрытой для автомобилей Дворцовой площади, гладит лошадь, не выходя из машины, а затем и вовсе въезжает на авто на пандус Зимнего дворца.

Видео с "мажором на Гелике" было опубликовано в инстаграм-аккаунте "Богатые русские дети" с комментарием «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика. Даже @gibdd_rf не решаются подъехать. Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal».

По всей вероятности, видео не новое – оно, по данным СМИ, могло быть снято около года назад. В июне 2017 года блогеры выложили нарезку.

Видео: инстаграм