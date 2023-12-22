Суд назначил задержанному наказание в виде восьми суток административного ареста.

В Благовещенске пресекли противоправные действия нетрезвого водителя с помощью оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на улицах городах. Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить автомобиль Honda, за рулем которого находился мужчина. Водитель не реагировал на их требования и пытался скрыться, выезжая на встречную полосу и двигаясь на красный свет светофора. Для пресечения противоправных действий один из инспекторов сделал предупредительный выстрел вверх, а после несколько раз выстрелил по колесам иномарки.

Водитель был задержан. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил задержанному наказание в виде восьми суток административного ареста.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА