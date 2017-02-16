Видео 18+: Во Владивостоке дама-водитель сбила группу пешеходов

В страшном ДТП с мини-джипом во Владивостоке пострадали люди

В Сети появилось видео чудовищного в своей бессмысленности ДТП. Женщина, ехавшая за рулем свежекупленного мини-джипа, на относительно небольшой скорости протаранила группу пешеходов, троим из которых понадобилась медицинская помощь.

Как видно на опубликованной записи с видеорегистратора, девушка сбила нескольких человек, которые спокойно переходили проезжую часть по "зебре", на зеленый свет. Судя по записи, водительница на "Дайхатцу" даже не попыталась притормозить, за кадром слышен ее негромкий вскрик, как будто происходящее стало для нее полной неожиданностью.

При этом группа пешеходов, которые собираются переходить дорогу и ждут зеленого света, в кадре хорошо видна.

Сообщается, что из всей группы пешеходов медицинская помощь потребовалась троим, они пострадали достаточно серьезно. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и от обращения к врачам отказались.

Видео: instagram