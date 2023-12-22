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Во Владивостоке произошло массовое ДТП на трассе

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Пассажир авто вылетел из салона и ударился об леера.

Во Владивостоке произошло ДТП на трассе. Об этом сообщил Telegram-канал "Автогарант".

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля на трассе Седанка-Патрокл. Водитель Subaru Impreza не справилась с управлением и три раза въехала в леерное ограждение. Внутри машины находился пассажир. В результате ДТП пассажира выбросило из салона, и он ударился об леера. Его госпитализировали с множественными переломами. О состоянии девушки не сообщили. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что трехлетняя пассажирка Mazda пострадала в ДТП на Энгельса.

Видео: Telegram / АВТОГАРАНТ

Теги: владивосток, дтп, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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