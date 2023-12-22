Во Владивостоке произошло массовое ДТП на трассе

Пассажир авто вылетел из салона и ударился об леера.

Во Владивостоке произошло ДТП на трассе. Об этом сообщил Telegram-канал "Автогарант".

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля на трассе Седанка-Патрокл. Водитель Subaru Impreza не справилась с управлением и три раза въехала в леерное ограждение. Внутри машины находился пассажир. В результате ДТП пассажира выбросило из салона, и он ударился об леера. Его госпитализировали с множественными переломами. О состоянии девушки не сообщили. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что трехлетняя пассажирка Mazda пострадала в ДТП на Энгельса.

Видео: Telegram / АВТОГАРАНТ