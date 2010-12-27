Порывистый ветер уронил светофор на Энгельса

Регулировщик свалился на перекрестке проспекта Энгельса и 3-го Верхнего переулка. Несмотря на инцидент, светофор продолжает работать и лежа на земле.

Понедельник, 13 февраля, начался с инцидента, вызванного порывистым ветром. Утром непогода повалила столб со светофором на перекрестке проспекта Энгельса и 3-го Верхнего переулка. Регулировщик едва не придавил автомобили на дороге, но, к счастью, в момент ЧП рядом с ним никто не проезжал.

Несмотря на то, что светофор лежал на земле, он не переставал работать. Возможно. Некоторые автомобилисты лихачи даже лучше стали видеть его сигналы. Конструкция хоть и оказалась на проезжей части, однако проезду не мешает.

Когда неполадки на перекрестке устранят пока не известно. Пока автомобилисты стараются соблюдать правила движения без одного светофора.

В прошлый четверг, 10 февраля, на Заставской светофор прилег на землю. Регулировщик аккуратно упал на тротуаре, не перегородив движения на проезжей части. Но несмотря на это, на месте собралась пробка. Зато пешеходам дорогу по тротуару осложнил.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург